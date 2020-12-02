Зменшення виплат на пенсії: Шмигаль розвінчав усі міфи
Кабмін передбачив у проєкті держбюджету на 2021 рік скорочення видатків на пенсії на 8 мільярдів гривень. Це спровокувало справедливі питання, чи не призведе це до скорочення самих пенсій. Втім, прем'єр Денис Шмигаль пояснив: соціальні видатки покриватимуть з інших джерел доходу.
Попри чутки, жодні соціальні виплати наступного року не будуть зменшені. Про це Денис Шмигаль запевнив у своєму фейсбуці.
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Передбачається зростання пенсій для всіх наших пенсіонерів. Важливий момент: зменшення на 8 мільярдів гривень фінансування Пенсійного фонду з бюджету буде компенсовано завдяки зростанню його власних доходів,
– розповів прем'єр-міністр.
Зокрема, до зростання цих доходів призведе збільшення рівня мінімальної зарплати. Адже разом з нею зросте й сума податків, які сплачують працівники, а відтак і доходи Пенсійного фонду.
"Як і обіцяли, мінімальна зарплата зросте до 6 тисяч гривень вже з 1 січня. Збільшення мінімальної зарплати до 6,5 тисячі гривень перенесемо на 1 грудня 2021 року", – розповів Денис Шмигаль.
Окремо він розповів про зростання зарплат медиків і вчителів. Внаслідок зростання видатків з держбюджету всі медики зароблятимуть на 30% більше, а освітяни – на 26% більше.
Що відомо про зменшення видатків на пенсії:
- Готуючи державний бюджет на 2021 рік до другого читання у Верховній Раді, Кабінет Міністрів дещо змінив суми окремих видатків. Зокрема, у Пенсійного фонду забрали 8 мільярдів гривень.
- Натомість вирішили "підкинути" грошей Міністерству внутрішніх справ, Офісу генерального прокурора тощо. Тож у суспільстві виникли запитання, чи не призведе це до скорочення соціальних виплат замість обіцяного раніше підвищення пенсій.
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