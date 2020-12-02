Кабмін передбачив у проєкті держбюджету на 2021 рік скорочення видатків на пенсії на 8 мільярдів гривень. Це спровокувало справедливі питання, чи не призведе це до скорочення самих пенсій. Втім, прем'єр Денис Шмигаль пояснив: соціальні видатки покриватимуть з інших джерел доходу.

Попри чутки, жодні соціальні виплати наступного року не будуть зменшені. Про це Денис Шмигаль запевнив у своєму фейсбуці.

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Передбачається зростання пенсій для всіх наших пенсіонерів. Важливий момент: зменшення на 8 мільярдів гривень фінансування Пенсійного фонду з бюджету буде компенсовано завдяки зростанню його власних доходів,

– розповів прем'єр-міністр.

Зокрема, до зростання цих доходів призведе збільшення рівня мінімальної зарплати. Адже разом з нею зросте й сума податків, які сплачують працівники, а відтак і доходи Пенсійного фонду.

"Як і обіцяли, мінімальна зарплата зросте до 6 тисяч гривень вже з 1 січня. Збільшення мінімальної зарплати до 6,5 тисячі гривень перенесемо на 1 грудня 2021 року", – розповів Денис Шмигаль.

Окремо він розповів про зростання зарплат медиків і вчителів. Внаслідок зростання видатків з держбюджету всі медики зароблятимуть на 30% більше, а освітяни – на 26% більше.

Що відомо про зменшення видатків на пенсії: