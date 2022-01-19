Зловживати при імпорті електроенергії з Білорусі стане важче: важливе рішення НКРЕКП
Джерело:НКРЕКП
Електроенергію з Білорусі в Україну імпортують всього 1 – 3 компанії. Щоб вони не зловживали своїм монопольним становищем, Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла рішення
Відтепер буде діяти нова схема. Якщо компанія, яка викупила право на імпорт / експорт електроенергії, не виконала заявленого графіка постачання, то проводиться повторний аукціон на невикористані потужності.
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Важливо, що йдеться про експорт / імпорт з країнами, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Росія, Білорусь, Молдова). При цьому допускається відхилення в 5%.
Як це працює на практиці
- Якщо компанія викупила міждержавний перетин потужністю 500 мегаватів і заявила що 18 січня буде імпортувати 500 мегаватів, а імпортувала 475 мегаватів – все гаразд.
- А якщо імпортувала всього 300 мегаватів, тоді різницю (200 мегаватів) Укренерго виставить повторно на аукціон. При цьому гроші компанії не повернуться.
Якщо добовий обсяг графіка експорту/імпорту електричної енергії з/до держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства, перевищує більше ніж на 5% добовий обсяг узгодженого графіка з торгового дня, наступного за торговим днем, на який подано графік, ОСП позбавляє власника фізичних прав на передачу (ФПП) на більшу з двох величину, що відповідає відсотку відхилення добового обсягу експорту/імпорту електричної енергії. ОСП не здійснює повернення коштів за позбавлені ФПП власнику,
– йдеться у рішенні НКРЕКП.
Чому це рішення є важливим
Такі умови повинні ускладнити зловживання монополією при імпорті електроенергії. Наразі Україна імпортує електроенергію лише з Білорусі і протягом останніх 3 місяців цим займалися 3 компанії:
- ТЕТ Груп Віталія Бутенка, колишнього менеджера ДТЕК;
- Трейденергоресурс громадянина ОАЕ Таріяма Матара Мохамеда;
- Електро Ком'юніті, яку пов'язують із нардепом від Слуги Народу Євгеном Шевченком.