Зловживати при імпорті електроенергії з Білорусі стане важче: важливе рішення НКРЕКП

Електроенергію з Білорусі в Україну імпортують всього 1 – 3 компанії. Щоб вони не зловживали своїм монопольним становищем, Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла рішення

Відтепер буде діяти нова схема. Якщо компанія, яка викупила право на імпорт / експорт електроенергії, не виконала заявленого графіка постачання, то проводиться повторний аукціон на невикористані потужності.

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Важливо, що йдеться про експорт / імпорт з країнами, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Росія, Білорусь, Молдова). При цьому допускається відхилення в 5%.

Як це працює на практиці

Якщо компанія викупила міждержавний перетин потужністю 500 мегаватів і заявила що 18 січня буде імпортувати 500 мегаватів, а імпортувала 475 мегаватів – все гаразд.

А якщо імпортувала всього 300 мегаватів, тоді різницю (200 мегаватів) Укренерго виставить повторно на аукціон. При цьому гроші компанії не повернуться.

Якщо добовий обсяг графіка експорту/імпорту електричної енергії з/до держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства, перевищує більше ніж на 5% добовий обсяг узгодженого графіка з торгового дня, наступного за торговим днем, на який подано графік, ОСП позбавляє власника фізичних прав на передачу (ФПП) на більшу з двох величину, що відповідає відсотку відхилення добового обсягу експорту/імпорту електричної енергії. ОСП не здійснює повернення коштів за позбавлені ФПП власнику,

– йдеться у рішенні НКРЕКП.

Чому це рішення є важливим

Такі умови повинні ускладнити зловживання монополією при імпорті електроенергії. Наразі Україна імпортує електроенергію лише з Білорусі і протягом останніх 3 місяців цим займалися 3 компанії:

ТЕТ Груп Віталія Бутенка, колишнього менеджера ДТЕК;

Трейденергоресурс громадянина ОАЕ Таріяма Матара Мохамеда;

Електро Ком'юніті, яку пов'язують із нардепом від Слуги Народу Євгеном Шевченком.

Чому Україна імпортує електроенергію з Білорусі Україна змушена імпортувати електроенергії з Білорусі, бо своєї не вистачає у пікові години навантаження (вранці та ввечері). Зазвичай підвищений попит на електроенергії покривають ТЕС (завдяки своїй здатності швидко нарощувати та зменшувати обсяги виробництва електроенергії, на відміну від АЕС). Але до цього опалювального періоду вони не запаслися достатньою кількістю вугілля, на якому працюють, а газ – дуже дорогий. Тож, аби уникнути віялових відключень, Україна з 6 листопада 2021 року відновила імпорт електроенергії з Білорусі.