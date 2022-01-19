Відтепер буде діяти нова схема. Якщо компанія, яка викупила право на імпорт / експорт електроенергії, не виконала заявленого графіка постачання, то проводиться повторний аукціон на невикористані потужності.

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Важливо, що йдеться про експорт / імпорт з країнами, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Росія, Білорусь, Молдова). При цьому допускається відхилення в 5%.

Як це працює на практиці

Якщо компанія викупила міждержавний перетин потужністю 500 мегаватів і заявила що 18 січня буде імпортувати 500 мегаватів, а імпортувала 475 мегаватів – все гаразд.

А якщо імпортувала всього 300 мегаватів, тоді різницю (200 мегаватів) Укренерго виставить повторно на аукціон. При цьому гроші компанії не повернуться.

Якщо добовий обсяг графіка експорту/імпорту електричної енергії з/до держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства, перевищує більше ніж на 5% добовий обсяг узгодженого графіка з торгового дня, наступного за торговим днем, на який подано графік, ОСП позбавляє власника фізичних прав на передачу (ФПП) на більшу з двох величину, що відповідає відсотку відхилення добового обсягу експорту/імпорту електричної енергії. ОСП не здійснює повернення коштів за позбавлені ФПП власнику,

– йдеться у рішенні НКРЕКП.

Чому це рішення є важливим

Такі умови повинні ускладнити зловживання монополією при імпорті електроенергії. Наразі Україна імпортує електроенергію лише з Білорусі і протягом останніх 3 місяців цим займалися 3 компанії:

ТЕТ Груп Віталія Бутенка, колишнього менеджера ДТЕК;

Трейденергоресурс громадянина ОАЕ Таріяма Матара Мохамеда;

Електро Ком'юніті, яку пов'язують із нардепом від Слуги Народу Євгеном Шевченком.

Зверніть увагу! За даними Укренерго, на січень 2022 року всю доступну потужність перетину між Україною і Білоруссю – 900 мегаватів – викупила лише одна компанія Трейденергоресурс. Вартість 50 гривень за мегават-годину або 33,48 мільйона гривень за місяць.