Зі стартом опалювального сезону Європа почала витрачати газ з незаповнених сховищ
Джерело:дані Gas Infrastructure Europe.
Темпи закачування газу в газосховища Європи з початку нового тижня впали. Нинішній рівень – найнижчий із травня.
У 2021 році закачування газу відбуватиметься довше. Адже необхідно створити більше запасів блакитного палива.
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З початку жовтня запаси витратили у таких країнах як:
- Угорщина;
- Нідерланди;
- Польща;
- Словаччина.
Ситуація у 2020 році була зовсім іншою. Тоді сховища мали рекордний обсяг газу. Його накопичили за 2 теплі зими.
Позиція Єврокомісії
Єврокомісія вважає обсяг запасів газу у сховищах достатніми, аби минути зиму, якщо не відбудеться нічого непередбаченого.
За словами єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, ПСГ до початку зимового сезону заповнені на менше, ніж середній показник на цей період.
У Європі – енергетична криза: коротко
- Нинішні запаси газу в Європі є одним із чинників, які впливають на зростання цін на газ у світі.
- Європа наближається до критичної межі енергетичної кризи. Деякі підприємства навіть припиняють виробництва.
- Наприкінці вересня вперше в історії ціна на газ в Європі дійшла до тисячі доларів за тисячу кубометрів.
- Вартість газу в жовтні наблизилась до 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів.