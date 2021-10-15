Зі стартом опалювального сезону Європа почала витрачати газ з незаповнених сховищ

Темпи закачування газу в газосховища Європи з початку нового тижня впали. Нинішній рівень – найнижчий із травня.

У 2021 році закачування газу відбуватиметься довше. Адже необхідно створити більше запасів блакитного палива.

Варто прочитати Енергетична криза сильно вдарить по бізнесу, – радник глави Мінфіну про ціни на газ у Європі

З початку жовтня запаси витратили у таких країнах як:

Угорщина;

Нідерланди;

Польща;

Словаччина.

Загальний рівень запасів газу в підземних сховищах газу досягнув позначки

Ситуація у 2020 році була зовсім іншою. Тоді сховища мали рекордний обсяг газу. Його накопичили за 2 теплі зими.

Позиція Єврокомісії

Єврокомісія вважає обсяг запасів газу у сховищах достатніми, аби минути зиму, якщо не відбудеться нічого непередбаченого.

За словами єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, ПСГ до початку зимового сезону заповнені на менше, ніж середній показник на цей період.

У Європі – енергетична криза: коротко