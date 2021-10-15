Зі стартом опалювального сезону Європа почала витрачати газ з незаповнених сховищ

15 жовтня 2021 , 11:14
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Джерело:

дані Gas Infrastructure Europe.

Темпи закачування газу в газосховища Європи з початку нового тижня впали. Нинішній рівень – найнижчий із травня.

У 2021 році закачування газу відбуватиметься довше. Адже необхідно створити більше запасів блакитного палива.

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З початку жовтня запаси витратили у таких країнах як:

  • Угорщина;
  • Нідерланди;
  • Польща;
  • Словаччина.
Зверніть увагу! Загальний рівень запасів газу в підземних сховищах газу досягнув позначки 78,09%.

Ситуація у 2020 році була зовсім іншою. Тоді сховища мали рекордний обсяг газу. Його накопичили за 2 теплі зими.

Позиція Єврокомісії

Єврокомісія вважає обсяг запасів газу у сховищах достатніми, аби минути зиму, якщо не відбудеться нічого непередбаченого.

За словами єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, ПСГ до початку зимового сезону заповнені на менше, ніж середній показник на цей період.

У Європі – енергетична криза: коротко

  • Нинішні запаси газу в Європі є одним із чинників, які впливають на зростання цін на газ у світі.
  • Європа наближається до критичної межі енергетичної кризи. Деякі підприємства навіть припиняють виробництва.
  • Наприкінці вересня вперше в історії ціна на газ в Європі дійшла до тисячі доларів за тисячу кубометрів.
  • Вартість газу в жовтні наблизилась до 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів.
Автор: Анастасія Мигидюк