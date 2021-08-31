Жодних змін вартості газу впродовж опалювального сезону не буде, – експерт з енергетики

Українські газопостачальники опублікували ціни на газ на вересень 2021 року. Зміни у платіжках навряд чи варто очікувати.

Українці продовжать сплачувати 7,99 гривні за кубометр газу. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

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Вартість газу для українців не змінюватиметься

За його словами, у платіжках українців буде та ціна, яка відповідає річному контракту, на який українців автоматично перевів насамперед "Нафтогаз".

Жодних змін вартості газу впродовж опалювального сезону не буде,

– відзначив експерт.

Він зауважив, що ціна не зміниться зокрема для тих, хто працює за підписаним річним контрактом, умови якого не змінювалися.

"Ви сплачуватимете 7,99 (гривні – 24 канал), якщо мовиться про "Нафтогаз", плюс – тариф на розподіл газу", – відзначив Рябцев.

Опалювальний сезон в Україні: що відомо

"Нафтогаз" повідомив, що старт опалювального сезону перебуває під загрозою і може початись невчасно.

Оператор ГТС пояснив, така ситуація – через борги у понад 9 мільярдів гривень.

У Центренерго заявили, що мають критичну ситуацію із запасами вугілля для сезону опалювання.

На початку серпня компанія "Нафтогаз" повідомила, що запаси газу досягли планового рівня, тому наша держава готова до опалювального сезону.

У Київській міській державній адміністрації заявили , що ціни на комунальні послуги можуть перетнути кордон платоспроможності.

Експерт сказав, чи зміниться ціна на газ: дивіться відео