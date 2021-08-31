Українці продовжать сплачувати 7,99 гривні за кубометр газу. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев.
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Вартість газу для українців не змінюватиметься
За його словами, у платіжках українців буде та ціна, яка відповідає річному контракту, на який українців автоматично перевів насамперед "Нафтогаз".
Жодних змін вартості газу впродовж опалювального сезону не буде,
– відзначив експерт.
Він зауважив, що ціна не зміниться зокрема для тих, хто працює за підписаним річним контрактом, умови якого не змінювалися.
"Ви сплачуватимете 7,99 (гривні – 24 канал), якщо мовиться про "Нафтогаз", плюс – тариф на розподіл газу", – відзначив Рябцев.
Опалювальний сезон в Україні: що відомо
- "Нафтогаз" повідомив, що старт опалювального сезону перебуває під загрозою і може початись невчасно.
- Оператор ГТС пояснив, така ситуація – через борги у понад 9 мільярдів гривень.
- У Центренерго заявили, що мають критичну ситуацію із запасами вугілля для сезону опалювання.
- На початку серпня компанія "Нафтогаз" повідомила, що запаси газу досягли планового рівня, тому наша держава готова до опалювального сезону.
Експерт сказав, чи зміниться ціна на газ: дивіться відео