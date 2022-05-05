Про це повідомили в Мінекономіки, наголосивши, що угоду потім можна продовжити за бажання обох сторін.

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Чим Україна торгує з Британією

Минулого року товарообіг між Україною та Великою Британією суттєво зріс на 57% і склав 2,2 мільярда доларів. При цьому суттєвіше наростився експорт – на 62%, – досягнувши понад 1 мільярда доларів.

Торгові відносини України та Британії мають тривалу та успішну історію,

– наголосили в Мінекономіки.

Що угода дає Україні

Тепер український бізнес матиме більше можливостей експортувати свої товари з високою доданою вартістю, адже вони стануть більш конкурентно спроможними на британському ринку.

Зокрема, у Мінекономіки виділяють борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо, оскільки Україна завжди продавала на британський ринок саме ці товари.

Корисною угода є й для економіки України, оскільки потенційно вона збільшить надходження валютної виручки в країну.

Наступне слово за ЄС

Нагадаємо, що ЄС також обдумує над скасуванням імпортних мит для українських товарів. Відповідний крок запропонувала Єврокомісія, оскільки напередодні Україна зверталася з таким проханням. Однак досі скасування не відбулося.

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