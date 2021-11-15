За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, таке рішення ухвалили, оскільки мешканці прифронтової зони вимушено використовують електричні прибори для обігріву помешкань. Внаслідок бойових дій, ці території опинилися без тепло- і газопостачання.

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"Ці домогосподарства змушені витрачати більше грошей на оплату електроенергії", – зауважила Верещук.

Субсидії у 2021 – 2022 році

Згідно з новою постановою Кабміну, під час опалювального сезону 2021 – 2022 року збільшили нарахування субсидій майже 12 тисячам домогосподарств. Мовиться про суми, в середньому – 2,5 тисячі гривень.

Виділити фінансування на додаткові виплати планують з бюджетної програми Міністерства соціальної політики.

Довідка. Ірину Верещук призначили новою віцепрем'єркою – міністеркою з реінтеграції окупованих територій 4 листопада 2021 року. Український уряд поповнився ще однією "слугою народу". Що відомо про нову очільницю Мінреінтеграції читайте за посиланням.

Розміри субсидій в опалювальний сезон 2021 – 2022 року: коротко

Майже 3 мільйони українських сімей зможуть отримати субсидії під час поточного опалювального сезону.

Залежно від умов споживання, рівня тарифів і складу домогосподарства, суми допомоги можуть становити від 2 до 5 тисяч гривень.

У держбюджеті на 2021 рік Верховна Рада передбачила фінансування субсидій у розмірі понад 12 мільярдів гривень. Із них понад 3 мільярди гривень скерують авансом для виплат у січні 2022 року.

Для регіонів із "червоною зоною" врахували зростання на 50% обсягів використання окремих комунальних послуг при нарахуванні субсидій.

Текст публікації Ірини Верещук:

"Сьогодні Уряд прийняв важливу постанову в інтересах мешканців районів Донецької та Луганської областей, прилеглих до тимчасово окупованих територій.

Проблема у тому, що місцеві жителі на лінії зіткнення вимушено використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, бо їхні оселі залишились без теплопостачання та газопостачання внаслідок бойових дій. Тобто, ці домогосподарства змушені витрачати більше грошей на оплату електроенергії.

Уряд вирішив так змінити порядок нарахування житлових субсидій в опалювальний сезон, щоб збільшити їх розмір. Близько 12 тисяч домогосподарств зможуть отримати субсидію в середньому на суму 2,5 тисячі грн. Збільшення нарахувань профінансують з бюджетної програми Мінсоцполітики.

Це командна робота Уряду та Офісу Президента. Окрема подяка за зусилля та оперативність Мінсоцполітики та команді Мінреінтеграції".