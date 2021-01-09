Кабінет Міністрів позбавив жителів міст, розташованих в 30-кілометровій зоні від атомних електростанцій, знижки на електроенергію. Вони повинні були платити на 30% менше.

Кабмін позбавив жителів міст, розташованих біля АЕС, знижки на електроенергію: що відомо

Напередодні компанія-постачальник електроенергії YASNO з посиланням на відповідну урядову постанову оприлюднила заяву. У ній мовиться, що з 1 січня припиняє діяти також пільговий тариф для людей, які проживають у 30-кілометровій зоні атомних станцій. Про це повідомляє "Економічна правда".

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Зауважимо, після урядових змін наприкінці 2020 року тариф на електрику:

для населення по Україні зріс у 1,87 раза,

для жителів 30-кілометрових зон – у 2,67 раза.

Пільги для українців в 30-кілометрових зонах АЕС закріплено в законі "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". У документі мовиться про право на особливий тариф на електроенергію. Регулювати цей тариф мав би закон "Про електроенергетику". Але він втратив чинність із середини 2019 року.

До грудня 2020 року люди мали пільги завдяки рішенню Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Утім з набуттям чинності нової постанови Кабміну пільгові тарифи припинили дію.

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Після перехідного періоду ціноутворення регулюватиме закон "Про ринок електричної енергії", в якому також про пільги немає жодного слова.