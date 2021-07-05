Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що українцям подавали "антиахметівський" законопроєкт як засіб боротьби з олігархами. Однак там є лише кілька сторінок, які певним чином стосуються великих промислових груп.

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Чому законопроєкт є проблемним

Железняк зауважив, що більшість сторінок в документі стосуються інших речей. Мовиться про адміністрування, квартири, встановлення додаткового податкового навантаження, нарахування податку на землю та інше.

За словами нардепа, він є головою Робочої групи щодо цього законопроєкту. Через це у нього були зустрічі з представниками близько 80 бізнес-асоціацій. Однак жоден з них навіть частково не підтримував документ.

У мене всі зауваження й пропозиції на робочих групах були щодо відхилення цього законопроєкту як такого, що фактично погіршує економічне становище,

– наголосив Железняк.

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Наразі нардепи напрацьовують велику кількість правок до "антиахметівського" законопроєкту. Це необхідно для того, щоб виправити документ й змінити так, щоб він не "жахав" бізнес.

Железняк розповів про "антиахметівський" законопроєкт: дивіться відео

Що цьому передувало