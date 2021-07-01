Згусток технологій: яким обладнанням може здивувати сучасний кросовер

Бортовий комп'ютер, мультимедійна система та набір асистентів водія суттєво полегшують керування та користування автомобілем.

Сучасні моделі автомобілів – це, по суті, комп'ютери на колесах, які мають десятки функцій, що полегшують користуванням ними. Розглянемо їх на прикладі найсучаснішої моделі кросовера, присутньої на українському ринку – Hyundai TUCSON Hybrid.

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Hyundai TUCSON Hybrid – новинка на українському ринку / Фото 24 каналу

Гібридний силовий агрегат

TUCSON Hybrid має два двигуни – бензиновий та електричний. Гібридна силова установка плавно перемикається між бензиновим та електродвигуном, іноді використовується обидва одночасно. Їх спільна робота забезпечує 230 к.с. та 350 Нм максимального крутного моменту. Це робить кросовер дуже динамічним - до першої сотні Hyundai TUCSON Hybrid розганяється за 8 секунд. Окрім того, спільна робота та наявність літій-іонного акумулятора забезпечує прекрасну економічність – 4,2 – 5,2 л на 100 км шляху.

Високовольтна мережа позначена в підкапотному просторі оранжевим кольором / Фото 24 каналу

Мультимедійна система

Hyundai TUCSON Hybrid оснащений 10,25-дюймовою навігаційною мультимедійною системою, а також 10,25-дюймовим цифровим екраном перед водієм. Ця система забезпечує керування усіма функціями автомобіля. Втім, водій також керує найбільш поширеними функціями за допомогою кнопок на кермі. Наприклад, натиском однієї кнопки він активує голосовий асистент, який дає змогу налаштувати клімат, мультимедіа та відкриття багажника, а також ввімкнути обігрів керма чи сидінь.

В салоні Hyundai TUCSON Hybrid два екрани розміром 10,25 дюйми та електронна панель клімат-контролю / Фото 24 каналу

Взаємодія з телефоном

Тепер не треба думати, куди покласти та як зарядити смартфон. У TUCSON Hybrid є високошвидкісний бездротовий зарядний пристрій потужністю 15 Вт. Він оснащений системою охолодження для запобігання перегріву. USB порти є спереду та позаду, тож кожен пасажир зможе зарядити свій смартфон. Щоб інформація зі смартфона відображалась на екрані, треба з'єднати його з мультимедійною системою авто за допомогою протоколів Apple Car Play чи Android Auto. Тоді навігація, улюблена музика та інші програми будуть доступні на великому екрані. Якість звучання, немов в концертному залі, забезпечує преміумакустика KRELL з 8 динаміками та сабвуфером. Унікальна функція – автомобіль має акустичні мотиви, які роблять перебування в салоні справжнім задоволенням – шум моря чи дощу, звуки кафе або ходіння снігом.

За допомогою Apple Car Play можна вивести на екран навігацію з відображенням поточного трафіку / Фото 24 каналу

Клімат – за бажанням пасажирів

У новому TUCSON використана нова технологія клімат-контролю Multi-Air Mode. У ній розсіювання повітря проходить через непрямі та прямі вентиляційні отвори, тому повітря дме більш м'яко, але загальний обсяг надходження повітря потужний. Тризонний клімат-контроль дозволяє встановлювати різні температурні зони для водія, пасажирів передніх і задніх сидінь. Залежно від комплектації у TUCSON може бути обігрів керма, обігрів та вентиляція передніх сидінь та обігрів заднього дивану. Такий рівень кліматичного комфорту є навіть не у всіх преміальних седанах.

Все керування мікрокліматом зосереджене у зручному блоку з дисплеєм / Фото 24 каналу

Доступ до багажника

Багажник відчиняється та зачиняється за допомогою електроприводу – така опція є у багатьох кросоверів. Але що робити, коли ви йдете з магазину з валізами у двох руках? У TUCSON багажник відкривається автоматично, коли виявить близькість смартключа протягом 3 секунд. Окрім того, існує можливість налаштувати висоту та швидкість підйому дверей багажника.

Об'єм багажника гібрида – 616 л, з розкладеними сидіннями – 1795 л / Фото 24 каналу

Безпека

Hyundai TUCSON Hybrid має систему безпеки з семи подушок. Окрім того, на автомобіль вперше встановлено центральну подушку безпеки, яка запобігає зіткненню пасажирів переднього ряду між собою, мінімізуючи ризик серйозних травм. TUCSON – один з лідерів в класі за набором систем безпеки, адже він має інтелектуальний круїз-контроль, асистент дистанційного керування, системи запобіганню зіткнень у різних ситуаціях, попередження про можливі аварії та активне їх запобігання. Загалом комплекс цих систем вражає, адже він забезпечує справді безпечне водіння. Про них варто розповісти у наступних матеріалах.

У Hyundai TUCSON Hybrid – з ручне керування коробкою передач – за допомогою кнопок / Фото 24 каналу

До речі На кросовер Hyundai TUCSON Hybrid можна взяти безвідсотковий кредит

Висновок

Кросовер Hyundai TUCSON Hybrid має настільки зручні та сучасні опції комфорту та безпеки, що суттєво відрізняється від автомобілів, які були випущені ще кілька років тому. В сучасному світі технологій вони стають обов'язковими для використання, тому без них автомобіль видається вже застарілим транспортом з минулого. Спробувати технології Hyundai TUCSON Hybrid можна у найближчому дилерському центрі Hyundai, замовивши тест-драйв цього автомобіля у зручний час.

Замовити тест-драйв Hyundai TUCSON Hybrid можна у будь-якому дилерському центрі корейського бренду в Україні / Фото 24 каналу