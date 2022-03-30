Зеркаль відповіла, за яких умов "Північний потік-2" можна реанімувати

Росія цинічно продовжує війну проти Україну. Поки на території нашої держави відбуваються бойові дії, "Північний потік-2" для країни-агресорки закритий.

В Росії таку ситуацію чудово розуміють. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі сказала речниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.

Варто прочитати Ми ж говорили вам, що "Північні потоки" – це підготовка до війни, – Зеленський до Бундестагу

Росія може не визнавати ситуацію із "ПП-2"

"Вони (росіяни – 24 канал) можуть це не визнавати. Однак це (ПП-2 – 24 канал) – проєкт, який точно закритий до моменту російської капітуляції і завершення всіх дій, пов'язаних із війною", – наголосила Зеркаль.

Під час інтерв'ю ведуча запитала, чи теоретично можна реанімувати газопровід, коли Росія буде нормальною державою. На що речниця міністра енергетики відповіла: "Так".

Повне інтерв'ю з Оленою Зеркаль ви зможете подивитися на ютубі 24 каналу 31 березня о 12:00.

Прем'єра інтерв'ю з Оленою Зеркаль: дивіться на ютубі 31 березня