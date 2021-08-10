Земельні ділянки під забудову можуть подорожчати на 20%: прогноз експертів

За підсумками 2021 року ціна земельних ділянок під забудову в Україні може зрости до 20%, вважають в Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України. Найбільше подорожчання прогнозують у Київській області, а у Закарпатті та Дніпрі ситуація буде без суттєвих змін.

Як зростуть ціни на Київщині

У київському регіоні експерти прогнозують найбільше подорожчання землі під забудову – на 20%. Згідно з аналітикою АФНУ, на кінець липня поточного року вже відбулось здорожчання землі на відстані до 20 кілометрів від Києва, в середньому на 15 – 18%.

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Також експерт зауважив, що кількість угод за квітень – червень збільшилась на понад 20% проти січня – березня. Юрій Піта прогнозує й подальше зростання попиту на 3 – 5% щомісяця, а на кінець року цілком ймовірно може скластись ситуація, коли покупців буде на 15% більше, ніж кількість земельних ділянок, які виставлені на продаж.

Максимальна ціна на землю

Експерт з нерухомості звернув особливу увагу на те, що до кінця року фактично буде сформована максимальна ціна на землю під забудову й впродовж першої половини 2022 року цінові коливання будуть незначними.

У Дніпрі пропозиція переважає попит

В АФНУ розповідають, що згідно з їхньою аналітикою за перших 7 місяців 2021 року, в місті попит на земельні ділянки під приватну забудову на 30% менший, ніж наявна пропозиція.

Цінова ситуація буде без змін

Саме тому вартість земельних ділянок під приватну забудову нині залишається на стабільному рівні. Експерт АФНУ Юрій Олексієнко зауважує, що навіть якщо восени попит на земельні ділянки зросте на 7% – 10%, то він буде майже вдвічі меншим, ніж в сегменті приватних будинків. Тож, через розрив між попитом і пропозицією цінова ситуація не матиме особливих змін, а вартість землі буде сталою.

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Ситуація на ринку у Закарпатті

В Ужгороді загалом зберігається цінова стабільність, вважають в АФНУ. Від початку 2021 року (за перших 7 місяців) коливання цін було несуттєве й спостерігалось зростання вартості лише окремих ділянок на 3 – 5%.

Однак це зростання точкове і не впливає на загальну кон’юнктуру,

– підкреслює Роман Перегинець, експерт АФНУ.

Скорочення попиту у Харкові

За період з січня по липень поточного року попит на земельні ділянки під приватну забудову на 30% менший проти наявної пропозиції, тож вартість земельних ділянок залишається на стабільному рівні.

Разом з тим Юрій Олексієнко припускає, що восени попит на земельні ділянки може зрости від 7% до 10%, але через розрив між попитом і пропозицією цінова ситуація не матиме особливих змін.