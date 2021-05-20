Земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, — посли G7

20 травня 2021 , 14:51
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Джерело:

твіттер послів G7

Посли країн Великої сімки привітали Україну з прийняттям законопроєктів №2194 та №2195. Законопроєкти, своєю чергою, стали черговим кроком на шляху до прозорої та справедливої земельної реформи в Україні.

Земельна реформа 

Передбачається, що земельна реформа, якій будуть сприяти вище згадані законопроєкти, створить величезні можливості для процвітання України. 

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Ми очікуємо, що Україна завершить кроки для ефективного впровадження земельної реформи з 1 липня, коли відкриється ринок землі. Це передбачає моніторинг прав власності й транзакцій, відкритість даних про користувачів і власників землі, доступ до кредитів для дрібних фермерів, 
– йдеться у пості послів G7.

Що відомо про закони №2194 та №2195

Нагадаємо, що голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, зазначав раніше, що прийняття законопроєктів №2194 та №2195 фактично є завершення земельної реформи в Україні.

  • Законопроєкт №2194 – передбачає внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, яким передбачається передача земель у власність громад. 
  • Законопроєкт №2195 – внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони. 

Головне про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Дар'я Вереньова