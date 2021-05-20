Земельна реформа

Передбачається, що земельна реформа, якій будуть сприяти вище згадані законопроєкти, створить величезні можливості для процвітання України.

Зверніть увагу Рада схвалила законопроєкт про ринок землі й розблокувала свою роботу

Ми очікуємо, що Україна завершить кроки для ефективного впровадження земельної реформи з 1 липня, коли відкриється ринок землі. Це передбачає моніторинг прав власності й транзакцій, відкритість даних про користувачів і власників землі, доступ до кредитів для дрібних фермерів,

– йдеться у пості послів G7.

Що відомо про закони №2194 та №2195

Нагадаємо, що голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, зазначав раніше, що прийняття законопроєктів №2194 та №2195 фактично є завершення земельної реформи в Україні.

Законопроєкт №2194 – передбачає внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, яким передбачається передача земель у власність громад.

– передбачає внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, яким передбачається передача земель у власність громад. Законопроєкт №2195 – в несення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.

Головне про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу