Відповідна інформація з'явилась на сайті Верховної Ради України. Про це стало відомо 10 грудня.

До теми Бюджет-2022 остаточно схвалили в парламенті

Зеленському надійшов на підпис закон про бюджет-2022

Закон про державний бюджет України на 2022 рік 10 грудня підписав глава Верховної Ради Руслан Стефанчук. Після цього документ скерували на підпис Володимиру Зеленському.

До речі, остаточно Верховна Рада проголосувала за бюджет на 2022 рік 2 грудня. Кошторис в цілому підтримали 268 нардепів.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що Кабмін до другого читання збільшив доходи та витрати держбюджету законопроєкту, проте пріоритети залишились ті самі – зростання зарплат медиків, забезпечення житлом учасників АТО, збільшення стипендій, цифровізація.



Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу

Головні цифри Держбюджету-2022:

прогноз номінального ВВП – 5 трильйонів 368,7 мільярда гривень, його реальне зростання – на рівні – 3,8%;

індекс споживчих цін – 106,2%;

доходи – у сумі 1 трильйон 332,4 мільярда гривень;

видатки – у сумі 1 трильйон 497 мільярдів гривень;

повернення кредитів – у сумі 10,28 мільярда гривень (більше фактичних за 2020 рік на 8%);

надання кредитів – у сумі 23,74 мільярда гривень (більше фактичних за 2020 рік на 57,9%);

граничний обсяг дефіциту – 188,798 мільярда.



Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу

Коротко про бюджет-2022

Денис Шмигаль повідомив, що проєкт бюджету на 2022 рік передбачає зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.

За словами очільника Мінфіну Сергія Марченка, зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, середній курс гривні до долара – 28,6 гривні за долар. А наприкінці року курс становитиме 28,7.

До речі, на медицину в 2022 році мають виділити 197,2 мільярда гривень, на освіту – 185,6 мільярда гривень, на соціальний захист – 320 мільярдів гривень. Детальніше читайте за посиланням.

Інтерв'ю з міністром фінансів Марченком – дивіться відео