Національний банк України є абсолютно незалежною інституцією. Тож, згадка необхідності зберегти незалежність НБУ в резолюції Європарламенту корелює з політикою українського президента Володимира Зеленського.

Таку думку озвучив радник глави Української держави Олег Устенко.

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На думку Устенка, це правильний і логічний меседж, який повністю корелює з позицією Зеленського та українським законодавством. Він нагадав, що президент України наголошував на необхідності збереження незалежності центробанку в липні 2020 року під час представлення його голови Кирила Шевченка колективу НБУ.

Національний банк – абсолютно незалежна інституція. Ніхто і ніколи не сміє оспорювати незалежність монетарної влади країни. А "істерика", яку влаштували деякі політики в Україні після відставки колишнього глави НБУ, була не чим іншим, як звичайною політичною грою,

– підкреслив Устенко.

Він додав, що чим менше політики втручаються в діяльність Національного банку, тим краще буде і для країни, і для людей, інтереси яких ці політики повинні відстоювати.

"Ось чому монетарний рада Нацбанку не повинен відчувати ніякого тиску під час прийняття своїх рішень. Ось чому вони не пішли на зниження облікової ставки з рекордно низьких 6% річних, за яке так ратували багато любителів швидкого стимулювання економічного зростання", – пояснив він.

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Про що мовиться у резолюції Європарламенту

У резолюції ЄС глибоко занепокоєний високим ступенем систематичного політичного тиску й актами залякування, вчиненими щодо глави Національного банку України, що призвело до відставки Якова Смолія з посади глави НБУ в липні 2020 року.

Європарламент також закликав українську владу утриматися від політичного тиску на незалежні економічні інститути та правоохоронні органи.