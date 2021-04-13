У Зеленського розповіли, навіщо потрібна податкова амністія

У запровадження податкової амністії в Україні було кілька основних цілей. За словами радника президента Олега Устенка, мовиться про повернення довіри та притік грошей в економіку.

Про це Устенко повідомив в інтерв'ю. Він наголосив, що саме повернення грошей з-за кордону не було ключовим пріоритетом.

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Основна мета – не економічного характеру

Основний мотиватор швидше не економічного характеру. Це те, про що говорив президент: ми починаємо життя з чистого аркуша, задекларували, у кого що є, і далі рухаємося. Тут більше йдеться про повернення довіри,

– сказав Устенко.

Необхідно також завести гроші в економіку, адже "коли вони заховані, то можуть працювати, а можуть і не працювати". Частіше трапляється останнє, оскільки населення отримувало гроші в конвертах, як результат, податки не сплачували.

Міжнародний контроль процесів зростає

Зростає і міжнародний контроль над процесами в Україні.

Україна приєдналась до великої кількості міжнародного регулювання, яке стосується саме цієї сфери. Обмін інформацією вже активізувався і його буде ще більше,

– розповів Устенко.

Що відомо про податкову амністію

Устенко наголосив, не можна казати про якісь конкретні суми, які надійдуть до держбюджету. Розраховувати це наперед дуже складно.

Парламент 30 березня проголосував у першому читанні за законопроєкт, який передбачає для громадян податкову амністію. Мовиться про подання так званої "нульової декларації". Добровільне одноразове декларування активів мають провести з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року.

Збір з цього декларування визначатимуть за такими ставками: