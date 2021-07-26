У Зеленського прокоментували інформацію про близьку відставку Шевченка з НБУ

У ЗМІ поширили інформацію, що очільника Національного банку України Кирила Шевченка можуть звільнити зі своєї посади. Втім в Офісі Президента це спростували.

Мовляв, інформація про підготовку відставки керівника НБУ не відповідає дійсності. Про це повідомив радник Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в коментарі, який ОП надав 24 каналу.

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В ОП відреагували на чутки про можливу відставку Шевченка з НБУ

За інформацією ЗМІ, Шевченко може піти у відставку через декілька причин. Насамперед нібито мовиться про провал переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Я б сказав, що ця інформація не відповідає дійсності з багатьох причин,

– наголосив Устенко.

І пояснив, що переговори з МВФ проводить не тільки НБУ. До цього залучено багато інституцій:

Міністерство фінансів;

Міністерство юстиції;

Міністерство енергетики;

весь Кабінет Міністрів.

Відтак за цю проблему точно відповідає не одна людина. До того ж радник Зеленського зауважив, що в ОП сподіваються на прогрес з МВФ і очікують підписання попередньої угоди найближчими тижнями.

Він також вважає необґрунтованою критикою Нацбанку щодо згортання програми довгострокового рефінансування. Адже кошти на президентську програму "5-7-9", що перекривають відсоткову ставку, йдуть з держбюджету, а не від НБУ.

Устенко відреагував на останні рішення Національного банку щодо збільшення облікової ставки. За його словами, це є абсолютно нормальними діями будь-якого регулятора.

Що цьому передувало