У Зеленського прокоментували інформацію про близьку відставку Шевченка з НБУ
Джерело:24 канал
У ЗМІ поширили інформацію, що очільника Національного банку України Кирила Шевченка можуть звільнити зі своєї посади. Втім в Офісі Президента це спростували.
Мовляв, інформація про підготовку відставки керівника НБУ не відповідає дійсності. Про це повідомив радник Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в коментарі, який ОП надав 24 каналу.
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В ОП відреагували на чутки про можливу відставку Шевченка з НБУ
За інформацією ЗМІ, Шевченко може піти у відставку через декілька причин. Насамперед нібито мовиться про провал переговорів з Міжнародним валютним фондом.
Я б сказав, що ця інформація не відповідає дійсності з багатьох причин,
– наголосив Устенко.
І пояснив, що переговори з МВФ проводить не тільки НБУ. До цього залучено багато інституцій:
- Міністерство фінансів;
- Міністерство юстиції;
- Міністерство енергетики;
- весь Кабінет Міністрів.
Відтак за цю проблему точно відповідає не одна людина. До того ж радник Зеленського зауважив, що в ОП сподіваються на прогрес з МВФ і очікують підписання попередньої угоди найближчими тижнями.
Він також вважає необґрунтованою критикою Нацбанку щодо згортання програми довгострокового рефінансування. Адже кошти на президентську програму "5-7-9", що перекривають відсоткову ставку, йдуть з держбюджету, а не від НБУ.
Устенко відреагував на останні рішення Національного банку щодо збільшення облікової ставки. За його словами, це є абсолютно нормальними діями будь-якого регулятора.
Що цьому передувало
- Видання "Економічна правда" 26 липня з посиланням на власні джерела написало, що в Офісі Президента розглядають можливість звільнення голови Національного банку Кирила Шевченка.
- Серед основних причин відставки називають: провал перемовин з МВФ, бажання очільника ОП Андрія Єрмака змінити голову "Ощадбанку", ліцензування банків (погодження продажу української "дочки" російського "Сбербанку").
- До того ж співрозмовники з ОП заявили в коментарі, що "Шевченко не є командним гравцем".