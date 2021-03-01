У Зеленського пояснили, чому Україна ще не отримала гроші МВФ у 2021

Джерело:24 канал
Україна очікує черговий транш від МВФ у 2021 році. А досі гроші не надійшли, бо виникли "логістичні проблеми".
Та попри все програма співпраці з Міжнародним валютним фондом триває. Про це розповів радник Президента України Володимира Зеленського Олег Устенко 28 лютого в ефірі одного з українських телеканалів.
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Радник Зеленського наголосив, що програма співпраці Фонду та України розрахована на 5 мільярдів доларів, а отримав Київ тільки 2,1 мільярда. Решта грошей мали надійти після перегляду програми, але поки що цього не сталося.
І тут не проблема в тому, що нам потрібно виконати або не потрібно,
– запевнив Устенко.
Він пояснив, що прописані вимоги у програмі співпраці з МВФ – це те ж саме, що є й у програмі президента Зеленського: "Реформа судової системи, боротьба з корупцією тощо".
Устенко каже, що в Офісі Президента розуміють: "Виникли проблеми навіть не технічного характеру, а логістичного". А виникли вони тому, що не можна "просто взяти й змінити українське законодавство".
Щоб його змінювати – скажімо, щодо судової системи, – президент проводив багато зустрічей, говорив з експертами. Це займало багато часу. І логістично ми не витримали того часу, який, як сподівалися, зможемо витримати,
– розтлумачив Олег Устенко.
Одначе програму співпраці з Міжнародним валютним фондом ніхто не припиняв:
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