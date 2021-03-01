Україна очікує черговий транш від МВФ у 2021 році. А досі гроші не надійшли, бо виникли "логістичні проблеми".

Та попри все програма співпраці з Міжнародним валютним фондом триває. Про це розповів радник Президента України Володимира Зеленського Олег Устенко 28 лютого в ефірі одного з українських телеканалів.

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Устенко: Проблема не в тому, що нам потрібно щось виконати

Радник Зеленського наголосив, що програма співпраці Фонду та України розрахована на 5 мільярдів доларів, а отримав Київ тільки 2,1 мільярда. Решта грошей мали надійти після перегляду програми, але поки що цього не сталося.

І тут не проблема в тому, що нам потрібно виконати або не потрібно,

– запевнив Устенко.

Він пояснив, що прописані вимоги у програмі співпраці з МВФ – це те ж саме, що є й у програмі президента Зеленського: "Реформа судової системи, боротьба з корупцією тощо".

У співпраці з МВФ є логістичні перешкоди, але вона не припинена

Устенко каже, що в Офісі Президента розуміють: "Виникли проблеми навіть не технічного характеру, а логістичного". А виникли вони тому, що не можна "просто взяти й змінити українське законодавство".

Щоб його змінювати – скажімо, щодо судової системи, – президент проводив багато зустрічей, говорив з експертами. Це займало багато часу. І логістично ми не витримали того часу, який, як сподівалися, зможемо витримати,

– розтлумачив Олег Устенко.

Одначе програму співпраці з Міжнародним валютним фондом ніхто не припиняв:

Щойно Верховна Рада проголосує ініціативи президента, "ми можемо сказати, що з нашого боку ми виконали те, що обіцяли виконати не тільки МВФ, а й українському суспільству".

МВФ і Україна: що слід пам'ятати про угоду 2020 року

9 червня 2020 року у МВФ схвалили програму stand-by для України на 18 місяців на 5 мільярдів доларів. І вже 12 червня Україна отримала перший транш кредиту – 2,1 мільярда.

Перший перегляд програми щодо виконання Україною зобов'язань відбутися мав наприкінці 2020, другий – у червні 2021, але пандемія скоригувала графік.

Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні вже у лютому 2021, але безрезультатно: рішення про перегляд програми stand-by так і не прийняли.

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