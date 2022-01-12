У Зеленського очікують на три великі приватизації у 2022 році

У Офісі Президента заявили, що у 2022 році очікують на приватизацію 3 нових об'єктів. Пояснили також, що перші десять об'єктів "придбають дешевше, ніж вони теоретично могли б коштувати".

Мовиться про накопичений рівень недовіри, який стримує стратегічних інвесторів. Про це в інтерв'ю розповів заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма.

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У ОП заявили про приватизацію 3 об'єктів у 2022 році

Заступник голови Офісу президента Ростислава Шурми зауважив, що для подолання "рівня недовіри" потрібен час.

Гадаю, в 2022 році приватизуємо ОГХК (мовиться про Об'єднану гірничо-хімічну компанію – 24 канал), "Центренерго", Одеський припортовий завод. Є десяток підприємств у державній власності, які ми будемо приватизовувати,

– запевнив Шурма.

Коментуючи ціну, посадовець запевнив, що, наприклад: "На ОГХК не прийде Rio Tinto чи хтось з великих видобувних компаній – вони бачать певні ризики. Скоріш за все, це буде якийсь проміжний інвестор. І він буде купувати цей актив з дохідністю, яка півтори – два рази перевищує ту, за якою б рахували перелічені вище компанії. А отже, ціна цього активу буде в півтори – два рази нижча".

На думку Шурми, до цього слід спокійно до цього ставитися. Зокрема він пояснив:

"державі вигідніше отримати за такий актив менше, але мати робочі місця, збільшення обсягів експорту і продажів на внутрішньому ринку, аніж тримати такі компанії в державній власності та щоб вони поступово затухали;

велику приватизацію слід проводити прозоро, продавати об'єкт за об'єктом".

Коротко про велику приватизацію

У Фонді держмайна пояснюють, під приватизацією мовиться про відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь фізичних або юридичних осіб. Об'єктами великої приватизації є такі, ціна яких перевищує 250 мільйонів гривень.

Окрім того, аукціон з приватизації ОГХК був запланований на грудень 2021 року, проте він вже втретє не відбувся. Востаннє одна з заявок не відповідала умовам законодавства.

У листопаді 2021 року на засіданні уряду ухвалили рішення відновити "Енергетичну компанію України" та передати їй "Центренерго" та держшахти. Все для подальшої приватизації.

У червні 2021 року заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко заявив, що приватизація Одеського припортового заводу запланована на перше півріччя 2022 року.

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