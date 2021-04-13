Радник Зеленського назвав ризики впровадження другого рівня пенсійної системи

Радник Президента з економічних питань Олег Устенко зауважив ризики, що пов'язі з запровадженням другого рівня пенсійної системи: обов'язкові пенсійні накопичення. Устенко вважає, що Україна нині ще не готова до нього.

Плани уряду

В Україні хочуть запустити другий рівень пенсійної системи – обов'язкові пенсійні накопичення, завдяки яким уряд планує забезпечити населення гідними пенсіями у розмірі близько 7 тисяч гривень. Проте, Устенко не підтримує загального оптимізму й вважає, що країна не готова ще до цього етапу. Радник зазначив, що вже висловив свої побоювання профільному міністру.

До теми Обов'язкові пенсійні накопичення: як працюватиме другий рівень пенсійної системи

Відповідно до пенсійної реформи 2003 року в Україні мали запрацювати три рівні пенсійної системи. Проте, другий рівень пенсійної системи – обов’язкові пенсійні накопичення – не запроваджений й досі.

Ризики на думку Устенка

Погіршення демографії

Радник вважає, що це одна з нагальних проблем у даному питанні. Адже потрібно тягнути солідарну систему, коли на одного пенсіонера припадає вже мало не один працівник.

Нині в Україні менше ніж 13 мільйонів працюючого населення, у той час, як пенсіонерів – 11,1 мільйона осіб. Загалом, експерти прогнозують демографічний спад в Україні найближчим часом, а отже солідарні пенсії будуть лише зменшуватись.

Що таке солідарні пенсії Солідарні пенсії – це ті пенсійні виплати, до яких ми звикли. Коли за всіх працюючих сплачуються внески до Пенсійного фонду України й одразу з цих коштів виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам. Тут працює принцип солідарності поколінь. Фактично молоде покоління сплачує пенсії старшому.

Працівники та роботодавці підуть в "тінь"

В Україні, на думку Устенка, нині й так досить велике податкове навантаження, у той час, як пенсії невеликі. Радник не впевнений, що українці будуть готові самі доплачувати в накопичувальні фонди, як і роботодавці платити більше. У той самий час просто перерозподілити, забравши частину ресурсу із солідарної системи, Устенку теж здається трохи дивним.

Введення другого рівня пенсійного обслуговування зараз, на мій погляд, пов'язане зі значними ризиками,

– наголошує Устенко.

Нерозвиненість фінансового ринку

Устенко вважає фінансовий ринок в Україні не розвиненим. Його цікавить куди далі гроші будуть інвестовані, як вони будуть збережені та в які інструменти будуть вкладати кошти населення.

Куди уряд планує інвестувати гроші українців

Уряд планує, що накопичення українців не лежатимуть без діла, чекаючи їх виходу на пенсію, а одразу вкладатимуться в економіку країни. Але Мінсоцполітики одразу ж наголосило, що гроші українців будуть інвестуватись лише в ті інструменти, що визначені законодавством, як найнадійніші (державні цінні папери, в тому числі цільові на реалізацію довгострокових проєктів, муніципальні цінні папери, акції та облігації підприємств, депозити в надійних банках, банківські метали, нерухомість, земля тощо).

Куди слід рухатись на думку Устенка

Всі зароблені інвестиційні прибутки накопичувальні інвестиційні фонди розподілятимуть між майбутніми пенсіонерами.

Устенко вважає що нині краще рухатися в бік третього – добровільного – рівня пенсійної системи. Коли кожен сам вирішує, коли, де і скільки йому накопичувати. Але тут також є багато питань та прогалин на думку радника. Зокрема, чи планує уряд допустити на ринок іноземні пенсійні фонди та яким саме фондам будуть готові довіряти власні накопичення українці.

Нині добровільні пенсійні внески

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Чим повинен забезпечити уряд українців

Устенко вважає, що уряд повинен забезпечити населення гарантіями, що будуть регулювати роботу приватних пенсійних фондів та контролювати їх діяльність. Також необхідно паралельно розвивати фінансовий ринок.

Поки ж я проти другого рівня, але за третій, якщо там будуть забезпечені серйозні гарантії з боку держави,

– розповідає Устенко.

Загалом, радник з економічних питань вважає, що якщо не буде довіри з боку населення до уряду, то подібну реформу провести буде дуже складно.