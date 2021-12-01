Зеленський заявив, що побудував 13 тисяч кілометрів доріг

Президент Володимир Зеленський що за половину своєї каденції зміг організувати будівництво 13 тисяч кілометрів доріг. Однак на наступну половину терміну в глави держави в планах збільшити цю цифру.

За словами президента, до кінця його каденції в Україні побудують ще 15 тисяч кілометрів автошляхів. Саме тоді програма "Великого будівництва" буде завершеною.

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Опозиція критикує за хороші дороги

Володимир Зеленський заявив, що за час першої половини його каденції опозиція критикувала владу через будівництво хороших доріг. Однак глава держави переконаний, що програма "Великого будівництва" є успішною.

Всі думали, що хороші дороги і України це антоніми, ми довели, що це слова-синоніми. Ми вже побудували 13 тисяч кілометрів доріг,

– заявив Зеленський.

Глава держави заявив, що "багато якісних доріг не буває", саме тому за наступну половину каденції збудують 15 тисяч кілометрів автошляхів.

Крім того, Володимир Зеленський заявив про те, що національна програма відновлення мостів. Завдяки їй, за словами президента, в нашій країні побудували та відремонтували 560 мостів та мостових переходів. До кінця каденції глава держави планує збудувати ще 810.