Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

Зеленський заявив, що станом на сьогодні може констатувати стабілізацію гривні. Певною мірою цього вдалось досягти завдяки діям країн-союзників.

Стабілізація гривні

Під час брифінгу за результатами зустрічі із прем'єром Нідерландів президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робила багато кроків, аби стабілізувати національну валюту та ринки.

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Ми робили багато різних кроків, стабілізували гривню і вважаю заспокоїли ринки. На сьогодні вже відповідально можу це констатувати. На сьогодні ми бачимо, що іде укріплення національної валюти,

– поділився Зеленський.

Фактори, що вплинули на стабілізацію гривні

Також Зеленський підкреслив, що великий вплив на стабілізацію гривні мали дії країн-союзників України, які відкривали фінгарантії. Він вважає, що це давало сигнал ринкам та інвесторам про те, що не варто виводити гроші.

Візити лідерів європейських країн також знизили ризики валютного ринку України, зазначив Зеленський.

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