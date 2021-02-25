Зеленський зареєстрував пакет законопроєктів про податкову амністію

25 лютого 2021 , 20:51
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Джерело:

Верховна Рада

Президент Володимир Зеленський 25 лютого зареєстрував у Верховній Раді 4 законопроєкти. Вони стосуються податкової амністії.

Президент хоче внести зміни до Податкового, Бюджетного, Валютного, Кримінального та інших кодексів.

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Які законопроєкти зареєстрував Зеленський

Законопроєкт № 5153 – внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.

Законопроєкт № 5154 – внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу.

Законопроєкт № 5155 про внесення зміни до статті 16 закону "Про валюту і валютні операції".

Законопроєкт № 5156 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу.

Що таке податкова амністія

Це можливість людям сплатити податки з доходів, з яких раніше такі податки не сплачувались, а терміни платежів вже минули. В такому разі платник податків заповнює так звану нульову декларацію.

За словами очільник комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, це дозволить людям вийти з тіні перед впровадженням автоматичного обміну податковою інформацією. Крім того, це залучить гроші у держбюджет.