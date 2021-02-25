Президент Володимир Зеленський 25 лютого зареєстрував у Верховній Раді 4 законопроєкти. Вони стосуються податкової амністії.

Президент хоче внести зміни до Податкового, Бюджетного, Валютного, Кримінального та інших кодексів.

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Які законопроєкти зареєстрував Зеленський

►Законопроєкт № 5153 – внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.

►Законопроєкт № 5154 – внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу.

►Законопроєкт № 5155 про внесення зміни до статті 16 закону "Про валюту і валютні операції".

►Законопроєкт № 5156 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу.