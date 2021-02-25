Зеленський зареєстрував пакет законопроєктів про податкову амністію
Президент Володимир Зеленський 25 лютого зареєстрував у Верховній Раді 4 законопроєкти. Вони стосуються податкової амністії.
Джерело:Верховна Рада
Президент хоче внести зміни до Податкового, Бюджетного, Валютного, Кримінального та інших кодексів.
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Які законопроєкти зареєстрував Зеленський
►Законопроєкт № 5153 – внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.
►Законопроєкт № 5154 – внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу.
►Законопроєкт № 5155 про внесення зміни до статті 16 закону "Про валюту і валютні операції".
►Законопроєкт № 5156 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу.
Що таке податкова амністіяЦе можливість людям сплатити податки з доходів, з яких раніше такі податки не сплачувались, а терміни платежів вже минули. В такому разі платник податків заповнює так звану нульову декларацію.
За словами очільник комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, це дозволить людям вийти з тіні перед впровадженням автоматичного обміну податковою інформацією. Крім того, це залучить гроші у держбюджет.
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