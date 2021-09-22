Український президент повідомив, що наша країна розробила амбітний план змін у державі.

Важливо Черговий шанс для України: навіщо Зеленський знову полетів до США

Глава держави зауважив, що Україна проводить масштабні трансформації, орієнтовані на впровадження європейських і євроатлантичних стандартів. А розвиток економічної та інвестиційної взаємодії є одним із найважливіших пріоритетів подальшого поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

Запрошую вас стати частиною процесу трансформації України. Дуже розраховуємо на підтримку партнерів, насамперед США, що дасть змогу нам здійснити трансформацію у короткі терміни. Закликаю вас долучитися до реалізації цього плану,

– сказав Зеленський.

Також президент ознайомив інвесторів із:

безпековою ситуацією на Донбасі;

викликами в енергетичній сфері у контексті проекту "Північний потік-2".

Що Зеленський робить у США

Президент Зеленський вилетів до США ще 20 вересня. У Нью-Йорку він має взяти участь в 76 сесії Генасамблеї ООН. Виступ Зеленського запланований на другу половину середи, тобто 22 вересня. У Штатах він також проведе низку зустрічей з:

представниками міжнародних організацій, зокрема з Генсекретарем ООН;

президентами Польщі, Молдови та Грузії.

українською громадою в США.

Додамо, що це не перший візит Зеленського до США. Лише нещодавно 1 вересня 2021 відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Президенти у Вашингтоні обговорили безпекові, енергетичні та стратегічні питання.