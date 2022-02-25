Зеленський закликав світ до жорсткіших санкцій проти Росії: перелік
Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск проти Росії. Адже не всі санкції вичерпали, а Росія не зупинилася.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, передає 24 канал.
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Російські танки все ще стріляють по житлових будинках в наших містах. Бронетехніка все ще атакує, в тому числі цивільних людей, звичайних громадян України. Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію,
– заявив президент.
Зеленський пропонує ввести наступні санкції:
- анулювати візи для росіян;
- відключити Росію від платіжної системи SWIFT
- повністю ізолювати Росію;
- відкликати послів;
- ввести нафтове ембарго;
- закрити небо.
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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Повне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео