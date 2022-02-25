Зеленський закликав світ до жорсткіших санкцій проти Росії: перелік

25 лютого 2022 , 13:40
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Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск проти Росії. Адже не всі санкції вичерпали, а Росія не зупинилася.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, передає 24 канал.

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Російські танки все ще стріляють по житлових будинках в наших містах. Бронетехніка все ще атакує, в тому числі цивільних людей, звичайних громадян України. Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію,
– заявив президент.

Зеленський пропонує ввести наступні санкції:

  • анулювати візи для росіян;
  • відключити Росію від платіжної системи SWIFT
  • повністю ізолювати Росію; 
  • відкликати послів;
  • ввести нафтове ембарго;
  • закрити небо.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Повне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

 

Автор: Юлія Поскробок