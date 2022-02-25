Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, передає 24 канал.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Російські танки все ще стріляють по житлових будинках в наших містах. Бронетехніка все ще атакує, в тому числі цивільних людей, звичайних громадян України. Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію,
– заявив президент.

Зеленський пропонує ввести наступні санкції:

  • анулювати візи для росіян;
  • відключити Росію від платіжної системи SWIFT
  • повністю ізолювати Росію;
  • відкликати послів;
  • ввести нафтове ембарго;
  • закрити небо.

Повне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео