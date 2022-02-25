Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, передає 24 канал.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Російські танки все ще стріляють по житлових будинках в наших містах. Бронетехніка все ще атакує, в тому числі цивільних людей, звичайних громадян України. Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію,

– заявив президент.

Зеленський пропонує ввести наступні санкції:

анулювати візи для росіян;

відключити Росію від платіжної системи SWIFT

повністю ізолювати Росію;

відкликати послів;

ввести нафтове ембарго;

закрити небо.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Повне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео