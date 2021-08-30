Зеленський ввів в дію рішення РНБО про загрози в енергетиці: які доручення Кабміну

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи в нейтралізації загроз в енергетичній сфері". Зокрема, до 30 вересня уряд має розробити план встановлення справедливої вартості електроенергії для побутових споживачів.

Відповідний указ опублікували на сайті представництва глави держави. Контроль за виконанням поклали на секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова.

До теми Як працює українська енергетична система та що їй заважає бути успішною

Уряд має також впровадити механізм відповідальності за безоплатне споживання електрики та несвоєчасні розрахунки. Також Кабмін має попрацювати з компанією "Донецькоблгаз", аби та забезпечила природним газом споживачів. 14 квітня управління цієї компанії позбавили ліцензії.

Що ще, зокрема, доручили Кабміну:

проаналізувати структуру власності всіх операторів систем розподілу електроенергії і постачальників універсальних послуг;

встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників таких компаній;

не допустити функціонування вертикально інтегрованих компаній серед операторів систем розподілу електроенергії.

Що доручили Фонду держмайна, НКРЕКП та уряду:

До 31 серпня виключити з суб'єктів великої приватизації держвласності і переліку об'єктів малої приватизації державні пакети акцій операторів систем розподілу електричної енергії.

Міністерство енергетики буде органом управління такими пакетами акцій.

Кабмін має відділити діяльність державних операторів та передати державних постачальників в управління "Енергоатому".

До 31 січня 2022 року активізувати роботу по повторному укладенню договорів експлуатації та оренди газорозподільчих систем держформи власності.

Забезпечити проведення інвентаризації усіх об'єктів газопостачання та земельних ділянок, на яких – об'єкти газотранспортної системи.

Читайте також Крок вперед, два назад: ніякого здешевлення ціни на електроенергію не відбулося

Перевірятимуть газопостачальні компанії

Антимонопольний комітет перевірятиме газопостачальні компанії і, зокрема, "Нафтогаз України" – чи дотримуються вони законодавства про захист економічної конкуренції.

Завдання отримала до кінця 2021 року і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно з НБ . Вони мають затвердити концепцію впровадження і розвитку ринку "зелених" облігацій.