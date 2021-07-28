Готові допомагати та заспокоювати, – Зеленський вперше відреагував на конфлікти в Нацбанку

Володимир Зеленський вперше прокоментував кадрові зміни в НБУ, заявивши, що не збирається втручатися у діяльність Нацбанку. Це, на його думку, не повинен робити президент.

Водночас Зеленський зауважив, що готовий "допомагати та заспокоювати" ті чи інші конфлікти. Про це український лідер сказав під час форуму "Україна 30. Децентралізація", відповідаючи на питання журналістів.

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Позиція Зеленського

Президент наголосив, що вважає НБУ незалежною інституцією, тому глава держави не повинен втручатися кадрові рішення.

Якщо виникають ті чи інші кадрові питання, або питання з боку менеджерів НБУ – ми дуже відкриті, готові допомагати й готові заспокоювати конфлікти,

– сказав він.

Також Зеленський спростував інформацію про масові звільнення у НБУ, заявивши, що вони не пішли з роботи. Український лідер додав, що "неправильно втручатись в кадрову політику НБУ"

"Я повинен це робити, коли не робляться ті речі, від яких залежить в цілому стабільність фінансової системи України. Сьогодні я бачу стабільну валюту, стабільну гривню", – зазначив президент.

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Однак Володимир Зеленський все ж звернув у вагу на напрацювання щодо кредитної системи й зменшення відсотку по кредитах для людей. На його думку, у цьому контексті виникають питання щодо повільності цих процесів.

Що цьому передувало