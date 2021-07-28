Водночас Зеленський зауважив, що готовий "допомагати та заспокоювати" ті чи інші конфлікти. Про це український лідер сказав під час форуму "Україна 30. Децентралізація", відповідаючи на питання журналістів.

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Позиція Зеленського

Президент наголосив, що вважає НБУ незалежною інституцією, тому глава держави не повинен втручатися кадрові рішення.

Якщо виникають ті чи інші кадрові питання, або питання з боку менеджерів НБУ – ми дуже відкриті, готові допомагати й готові заспокоювати конфлікти,

– сказав він.

Також Зеленський спростував інформацію про масові звільнення у НБУ, заявивши, що вони не пішли з роботи. Український лідер додав, що "неправильно втручатись в кадрову політику НБУ"

"Я повинен це робити, коли не робляться ті речі, від яких залежить в цілому стабільність фінансової системи України. Сьогодні я бачу стабільну валюту, стабільну гривню", – зазначив президент.

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Однак Володимир Зеленський все ж звернув у вагу на напрацювання щодо кредитної системи й зменшення відсотку по кредитах для людей. На його думку, у цьому контексті виникають питання щодо повільності цих процесів.

Що цьому передувало