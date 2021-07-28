Водночас Зеленський зауважив, що готовий "допомагати та заспокоювати" ті чи інші конфлікти. Про це український лідер сказав під час форуму "Україна 30. Децентралізація", відповідаючи на питання журналістів.
Важливо У Зеленського прокоментували інформацію про близьку відставку Шевченка з НБУ
Позиція Зеленського
Президент наголосив, що вважає НБУ незалежною інституцією, тому глава держави не повинен втручатися кадрові рішення.
Якщо виникають ті чи інші кадрові питання, або питання з боку менеджерів НБУ – ми дуже відкриті, готові допомагати й готові заспокоювати конфлікти,
– сказав він.
Також Зеленський спростував інформацію про масові звільнення у НБУ, заявивши, що вони не пішли з роботи. Український лідер додав, що "неправильно втручатись в кадрову політику НБУ"
"Я повинен це робити, коли не робляться ті речі, від яких залежить в цілому стабільність фінансової системи України. Сьогодні я бачу стабільну валюту, стабільну гривню", – зазначив президент.
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Однак Володимир Зеленський все ж звернув у вагу на напрацювання щодо кредитної системи й зменшення відсотку по кредитах для людей. На його думку, у цьому контексті виникають питання щодо повільності цих процесів.
Що цьому передувало
- Раніше з'явилася інформація, що команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".
- Згодом стало відомо, що звільнені працівники НБУ вирішили перенести свій останній робочий день з 16 липня на 1 вересня. На час до кінця літа вони вирішили взяти відпустки.
- Сам же глава НБУ Кирило Шевченко називає хвилю звільнень з Нацбанку "PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ".