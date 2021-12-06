Зареєстрували документ у парламенті 6 грудня. Номер проєкту закону – 6394.

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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт

Про те, що Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про економічний паспорт українця, свідчать дані на сайті парламенту. Самого ж тексту документа наразі немає.

Нагадаємо, 1 грудня під час щорічного звернення до нардепів президент анонсував внесення законопроєкту про економічний паспорт українця до 10 грудня.

Президент також вніс такі законопроєкти:

№6395 – про внесення змін до Бюджетного кодексу України з державних внесків до системи економічного паспорта;

№6396 – про внесення змін до Податкового кодексу України про оподаткування Фонду майбутніх поколінь;

№6397 – про внесення змін до Адміністративного та Кримінального кодексів України для відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь.

Деталі документа та заяви Зеленського

Відповідно до законопроєкту, всі гроші, плата за використання українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. Коли вони досягатимуть 18-річчя, то зможуть скористатися цими грошима. Зокрема, їх можна буде використати на здобуття освіти.

Зеленський наголосив, що завдяки закону олігархи в Україні стануть справжніми інвесторами в майбутнє дітей.

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