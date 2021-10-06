Зеленський ветував закон про віртуальні активи: що він передбачає
Джерело:Верховна Рада
Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради законопроєкт №3637 про віртуальні активи зі своїми пропозиціями. Ця законодавча ініціатива покликана легалізувати використання віртуальних активів в Україні.
Інформація про ветування законопроєкту з'явилася в картці документу на сайті парламенту. Щоправда, тексту з пропозиціями президента поки немає на сайті парламенту.
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Що тепер буде із законопроєктом
Згідно з вимогами законодавства, Верховна Рада повинна:
- або прийняти пропозиції президента і знову проголосувати за закон (для прийняття необхідно 226 голосів),
- або подолати його вето двома третинами голосів від конституційного складу Верховної Ради (не менше 338 голосів).
Зауважимо, що парламентарі ухвалили закон у другому читанні та в цілому 8 вересня. За це рішення проголосували 276 депутатів.
Що передбачає документ
Законопроєкт №3637 легалізує використання віртуальних активів в Україні. Відповідно до нього, регулювання ринку віртуальних активів здійснюють різні державні органи, в залежності від виду таких активів, зокрема шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що щоденний оборот віртуальних активів в Україні становить 1 мільярд гривень, однак він перебуває в тіні.
Якщо закон набуде чинності, криптовалюти отримають в Україні юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді. При цьому їхні власники зможуть легально обмінювати т декларувати їх, а міжнародні крипто компанії – реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.
Світова практика
Загалом у світі криптоактиви вже легалізували 3 країни:
- Німеччина,
- Люксембург,
- Сінгапур.
За словами Федорова, запустити в Україні ринок віртуальних активів стане можливо після внесення змін до Податкового кодексу. Відповідний законопроєкт розробляється.