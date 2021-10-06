Інформація про ветування законопроєкту з'явилася в картці документу на сайті парламенту. Щоправда, тексту з пропозиціями президента поки немає на сайті парламенту.

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Що тепер буде із законопроєктом

Згідно з вимогами законодавства, Верховна Рада повинна:

або прийняти пропозиції президента і знову проголосувати за закон (для прийняття необхідно 226 голосів),

або подолати його вето двома третинами голосів від конституційного складу Верховної Ради (не менше 338 голосів).

Зауважимо, що парламентарі ухвалили закон у другому читанні та в цілому 8 вересня. За це рішення проголосували 276 депутатів.

Що передбачає документ

Законопроєкт №3637 легалізує використання віртуальних активів в Україні. Відповідно до нього, регулювання ринку віртуальних активів здійснюють різні державні органи, в залежності від виду таких активів, зокрема шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що щоденний оборот віртуальних активів в Україні становить 1 мільярд гривень, однак він перебуває в тіні.

Якщо закон набуде чинності, криптовалюти отримають в Україні юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді. При цьому їхні власники зможуть легально обмінювати т декларувати їх, а міжнародні крипто компанії – реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.

Світова практика

Загалом у світі криптоактиви вже легалізували 3 країни:

Німеччина,

Люксембург,

Сінгапур.

За словами Федорова, запустити в Україні ринок віртуальних активів стане можливо після внесення змін до Податкового кодексу. Відповідний законопроєкт розробляється.