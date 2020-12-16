Президент Володимир Зеленський створить координаційну раду, яка займатиметься вирішенням проблем мікробізнесу. Перше засідання новоствореного органу відбудеться 18 грудня. До складу ради увійдуть представники мікробізнесу з регіонів, члени спілок і об'єднань підприємців, експерти, представники уряду та Офісу Президента.

Чим займатиметься координаційна рада з питань мікробізнесу

Координаційна рада напрацьовуватиме законодавчі зміни щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, зокрема, деталі використання РРО. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує пресслужба ОПУ.

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Для президента дуже важливо, щоб малий бізнес працював і розвивався. Щоб людям було зручніше працювати легально, а податківці створювали для людей комфортні умови й більше уваги приділяли ухиленню від сплати податків великих підприємств,

– сказав Андрій Єрмак.

Дорадчий орган очолить Андрій Єрмак

Очолить дорадчий орган сам голова Офісу Президента, він і модеруватиме діалог з представниками бізнесу. Голови ОДА уже отримали завдання сформувати робочі групи від кожного регіону.

Перше засідання Координаційної ради відбудеться 18 грудня у режимі відеоконференції.