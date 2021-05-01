Радник Зеленського з економічних питань Олег Устенко розповів, що цьогоріч економіку України підтримуватиме низка факторів. Зокрема, збільшення внутрішнього споживання, інвестиційна активність, програми держпідтримки, а також сприятлива кон'юнктура на світових ринках.

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Президент Зеленський ставить завдання щодо виходу на траєкторію сталого зростання на рівні 5% плюс, що відповідає необхідному рівню для ефективної боротьби з бідністю,

– наголосив Устенко.

За словами радника, пріоритетом для Зеленського та його соратників є поліпшити бізнес-клімат в Україні. Водночас це неможливо зробити без розв'язання низки питань. Мовиться про забезпечення прав власності та судової реформи.

Устенко зауважив, що відповідні законодавчі ініціативи вже спрямували до Верховної Ради.

Окрім того, наразі команда Зеленського активно обговорює низку законів, які допоможуть зменшити в Україні колосальний вплив олігархів.

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