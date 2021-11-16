Зеленський скликає позачергове засідання Ради через низку економічних законопроєктів

Верховна Рада 18 листопада збереться на позачергове засідання. Його скликає президент Володимир Зеленський.

Речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук розповіла, що планують розглянути низку важливих економічних законопроєктів.

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Що розглянуть

Законопроєкт №5315 – про страхування;

№5125 – про кредитні спілки, який продовжує реформу небанківського фінансового сектору;

№5542-1 – про забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Ініціатива передбачає поступове збільшення суми гарантування до 600 тисяч гривень із 1 січня 2023 року;

№5065 – про фінансові послуги та фінансові компанії, які стали основою правового регулювання всього ринку фінпослуг;

№5688 та 5689 – законопроєкти встановлюють податкові та митні стимули для учасників індустріальних парків.

Зауважимо, про позачергове засідання заявляв ще віцеспікер Ради Олександр Корнієнко. Він казав, що парламентарі повинні розглянути питання, що стосуються фінансів.

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