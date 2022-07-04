Зеленський каже, що Україна поступово виходить з енергетичної кризи

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поступово виходить з енергетичної та паливної кризи. Вже виконують завдання щодо наповнення енергоносіями.

Вихід з кризи дається непросто. Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон, передає 24 канал.

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Окупанти перешкоджають у всьому

Зеленський нагадав, що росіяни розбомбили наші нафтопереробні потужності. Крім цього, Росія стріляє будь-якими шляхами. Зокрема, обстрілює залізницю, мости, будь-які мостові переходи. Це роблять, щоб Україна не отримувала ні дизель, ні бензин.

Проте я вважаю, потроху ми виходимо з цієї енергетичної кризи, і наповнення ринку пальним потрохи відбувається,

– запевнив президент.

Що цьому передувало

Через прицільні ракетні удари з боку Росії були зруйновані нафтобази та нафтопереробні заводи. Наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод.

Крім того, окупанти завдали Україні проблем із логістикою. Через блокування портів держава не може імпортувати нафту морським шляхом.

Паливо доводиться везти через західні кордони, тому й зросли ціни та виник дефіцит.

Щоправда, зараз ситуація дійсно покращується, а черги на АЗС зникають. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков переконаний, що постачання налагодиться вже цієї осені.

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