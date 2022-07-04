Вихід з кризи дається непросто. Про це Зеленський сказав під час пресконференції з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон, передає 24 канал.
До теми Маємо величезний прорив, – Куюн пояснив, що покращило ситуацію з пальним
Окупанти перешкоджають у всьому
Зеленський нагадав, що росіяни розбомбили наші нафтопереробні потужності. Крім цього, Росія стріляє будь-якими шляхами. Зокрема, обстрілює залізницю, мости, будь-які мостові переходи. Це роблять, щоб Україна не отримувала ні дизель, ні бензин.
Проте я вважаю, потроху ми виходимо з цієї енергетичної кризи, і наповнення ринку пальним потрохи відбувається,
– запевнив президент.
Що цьому передувало
- Через прицільні ракетні удари з боку Росії були зруйновані нафтобази та нафтопереробні заводи. Наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод.
- Крім того, окупанти завдали Україні проблем із логістикою. Через блокування портів держава не може імпортувати нафту морським шляхом.
- Паливо доводиться везти через західні кордони, тому й зросли ціни та виник дефіцит.
- Щоправда, зараз ситуація дійсно покращується, а черги на АЗС зникають. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков переконаний, що постачання налагодиться вже цієї осені.