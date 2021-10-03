Проєкт розбили на 8 кластерів. Про це повідомив президент під час брифінгу.

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Питання безпеки – дуже важливе

Глава держави наголосив, що в основі є програми президента і партії, виконані пункти на рівні законодавства, запущені програми. На базі цього розроблені плани уряду та План трансформації.

Зокрема, зауважив Зеленський, мовиться про те, як залучити багато грошей для держави – зростання ВВП та інвестиції. Саме тому питання безпеки – дуже важливе.

Багато інвесторів переймаються тим, що в нас на Сході війна і їх потрібно привозити, показувати, що це – частинка нашої території, що держава розвивається та живе,

– сказав Зеленський.

На Донбасі посилено покращують інфраструктуру

Саме для цього, наголосив президент, на Донбасі будують потужну інфраструктуру, аби залучити до цього інвесторів і щоб люди Донбасу бачили різницю між життям тут і на окупованих територіях.

Будуємо аеропорти. Вчора була презентація інфраструктурного кластера. Два аеропорти будуть додані до нашої інфраструктурної програми саме на Донбасі. Не можемо відкрити аеропорт в Маріуполі – через безпекову ситуацію,

– сказав Зеленський.

Ще одне питання щодо окупованих територій – інформаційна політика. Мовиться про розробку міжнародного каналу, який говоритиме про реальність того, що відбувається в Україні – за кордоном.

Зверніть увагу! Складна історія з шахтами Донбасу, наголосив президент, питання – не в грошах навіть, а у людях. Альтернативна – модернізація шахт.

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На Донбасі обіцяють побудувати 2 аеропорти

Зазначимо, що напередодні міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Трускавці розповів, що на Донбасі планують збудувати одразу два летовища – до 2023 року. Один з аеропортів може бути між Бердянськом та Маріуполем, інший – у Святогірську. Наразі щодо цього тривають консультації з Генштабом ЗСУ.