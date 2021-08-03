Зеленський наголосив, що ці гроші допоможуть подолати наслідки коронакризи та будуть стимулювати українську економіку. Президент подякував МВФ та його очільниці Крісталіні Георгієвій за це рішення.
До теми Подарунок до Дня Незалежності: МВФ остаточно затвердив 2,7 мільярда для України
Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності,
– сказав Зеленський.
Україна працює над "маяками" для траншу МВФ
За словами глави держави, Україна впроваджує реформи й виконує структурні маяки задля отримання нового траншу МВФ в межах програми stand-by.
"Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду", – додав президент.
Зеленський нагадав, що місію МВФ чекають у вересні.
Що відомо про допомогу від МВФ
- Міжнародний валютний фонд 2 серпня прийняв рішення виділити з резервних активів 650 мільярдів доларів. Гроші скерують у країни з ринком, що формується, а також державам, що розвиваються.
- Це найбільший розподіл спеціальних прав запозичень в історії фонду.
- Керівництво МВФ зазначило, що це буде стимулом для світової економіки під час безпрецедентної кризи.
- Серед них 2,7 мільярда отримає Україна – безоплатно та без жодних додаткових умов.