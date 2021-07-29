Зеленський провів перемовини з очільницею МВФ: за якими реформами стежитимуть
Джерело:Офіс Президента
Президент Зеленський провів телефонні переговори з главою МВФ Крісталіною Георгієвою. Головною темою розмови стали реформи, які в Україні на часі. На місію Фонду у Києві чекають у вересні.
Зеленський подякував Георгієвій за підтримку України під час пандемії. Також зачепили тему виконання поточної програми stand by.
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Транш допоміг підтримати малий і середній бізнес, – Зеленський
Транш у 2,1 мільярда доларів, який ми одержали, допоміг нам підтримати людей, малий і середній бізнес, нашу медичну галузь у період декількох локдаунів,
– наголосив Зеленський.
Щодо структурних маяків, визначених МВФ – то це два ключові законопроєкти:
- про посилення корпоративного управління в банках,
- про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів тощо.
Президент запевнив, що Київ виконає усі домовленості
Глава держави запевнив, що Київ виконуватиме домовленості з міжнародними партнерами.
Які законодавчі ініціативи в Україні обговорили:
- запуск ринку землі,
- реформу в галузі інфраструктури,
- судову реформу,
- законопроєкт про деолігархізацію,
- законопроєкт про НБУ
- законопроєкт про НАБУ.
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Також Зеленський та Георгієва зачепили тему відновлення української економіки та виконання державного бюджету.Зверніть увагу! Георгієва назвала розмову з Зеленським дуже конструктивний. Очільниця МВФ також сподівається на плідну співпрацю під час візиту місії до Києва у вересні.
Президент вважає, що Україна виконала свої зобов'язання
Зазначимо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна виконала усі зобов'язання перед МВФ і готова до отримання чергового траншу. У липні міністр фінансів Сергій Марченко здійснював візит до США, після чого заявив, що у Фонді оцінили рівень прогресу України у реформах.