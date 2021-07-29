Зеленський провів перемовини з очільницею МВФ: за якими реформами стежитимуть

Президент Зеленський провів телефонні переговори з главою МВФ Крісталіною Георгієвою. Головною темою розмови стали реформи, які в Україні на часі. На місію Фонду у Києві чекають у вересні.

Зеленський подякував Георгієвій за підтримку України під час пандемії. Також зачепили тему виконання поточної програми stand by.

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Транш допоміг підтримати малий і середній бізнес, – Зеленський

Транш у 2,1 мільярда доларів, який ми одержали, допоміг нам підтримати людей, малий і середній бізнес, нашу медичну галузь у період декількох локдаунів,

– наголосив Зеленський.

Щодо структурних маяків, визначених МВФ – то це два ключові законопроєкти:

про посилення корпоративного управління в банках,

про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів тощо.

Президент запевнив, що Київ виконає усі домовленості

Глава держави запевнив, що Київ виконуватиме домовленості з міжнародними партнерами.

Які законодавчі ініціативи в Україні обговорили:

запуск ринку землі,

реформу в галузі інфраструктури,

судову реформу,

законопроєкт про деолігархізацію,

законопроєкт про НБУ

законопроєкт про НАБУ.

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Також Зеленський та Георгієва зачепили тему відновлення української економіки та виконання державного бюджету.

Президент вважає, що Україна виконала свої зобов'язання

Георгієва назвала розмову з Зеленським дуже конструктивний. Очільниця МВФ також сподівається на плідну співпрацю під час візиту місії до Києва у вересні.

Зазначимо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна виконала усі зобов'язання перед МВФ і готова до отримання чергового траншу. У липні міністр фінансів Сергій Марченко здійснював візит до США, після чого заявив, що у Фонді оцінили рівень прогресу України у реформах.