Зеленський подякував Георгієвій за підтримку України під час пандемії. Також зачепили тему виконання поточної програми stand by.
До теми Як зростатиме економіка різних країн у 2021 році: оновлений прогноз МВФ
Транш допоміг підтримати малий і середній бізнес, – Зеленський
Транш у 2,1 мільярда доларів, який ми одержали, допоміг нам підтримати людей, малий і середній бізнес, нашу медичну галузь у період декількох локдаунів,
– наголосив Зеленський.
Щодо структурних маяків, визначених МВФ – то це два ключові законопроєкти:
- про посилення корпоративного управління в банках,
- про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів тощо.
Президент запевнив, що Київ виконає усі домовленості
Глава держави запевнив, що Київ виконуватиме домовленості з міжнародними партнерами.
Які законодавчі ініціативи в Україні обговорили:
- запуск ринку землі,
- реформу в галузі інфраструктури,
- судову реформу,
- законопроєкт про деолігархізацію,
- законопроєкт про НБУ
- законопроєкт про НАБУ.
Читайте також Україна може отримати нові кошти від МВФ: про яку суму йдеться
Також Зеленський та Георгієва зачепили тему відновлення української економіки та виконання державного бюджету.
Президент вважає, що Україна виконала свої зобов'язання
Зазначимо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна виконала усі зобов'язання перед МВФ і готова до отримання чергового траншу. У липні міністр фінансів Сергій Марченко здійснював візит до США, після чого заявив, що у Фонді оцінили рівень прогресу України у реформах.