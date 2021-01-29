Менше може бути, більше – ні, – Зеленський про тарифи на тепло й гарячу воду

Тарифи на тепло та гарячу воду в Україні не зростуть. Володимир Зеленський наголосив на неможливості встановлювати ціну на газ більшу, ніж 6,99 гривні за кубометр.

Джерело: пресслужба Президента України

Зеленський у своєму черговому відеозверненні розповів про підсумки наради з міськими головами та керівництвом НАК "Нафтогаз України".

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Про ціни на тепло й воду

Глава держави запевнив, що на місцях тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть.

Я закликаю місцеву владу, до повноважень якої належать саме ці питання, поставитись до цього відповідально, з думкою насамперед про звичайних людей, пересічних українців,

– заявив президент.

Він нагадав, що Кабінет Міністрів встановив граничну ціну у 6,99 гривні за 1 кубометр газу для побутових споживачів. "Менше може бути, більше – ні, не може бути", – уточнив глава держави.

Зеленський зазначив, що це стосується всього опалювального сезону. Та додав, що це "кінець планам деяких монополістів".

"Вони дуже хотіли, аби зросли три речі: тарифи, їхні власні кишені та невдоволення серед людей", – додав глава держави.

Про пропозиції річних тарифів

Він також повідомив, що навесні всі газопостачальні компанії мають представити населенню річні продукти.

Там має бути вигідна, фіксована ціна на весь рік,

– сказав президент.

За його словами, люди повинні мати можливість планувати свій бюджет.

Також Зеленський нагадав, що уряд спростив доступ до субсидій, і більшість громадян може отримати їх одразу після заявки.

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Кабінет Міністрів 18 січня зафіксував ціну на газ для населення у розмірі 6,99 гривні за кубометр на період дії карантину. Якщо постачальники відмовлятимуться надавати газ за такою ціною, тоді їхні споживачі переходитимуть до постачальника "останньої надії". Детальніше про це – читайте за посиланням



Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу