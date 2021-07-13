Україні потрібні гарантії, а погляди з Меркель різняться, – Зеленський про "Північний потік-2"
Джерело:Інтерфакс-Україна
Володимир Зеленський заявляє, що Україна потребує гарантій стабільного газопостачання у разі запуску "Північного потоку-2". І йдеться не про короткі терміни, а близько 10 – 15 років.
Внутрішнього газу, який має Україна, не вистачатиме. Таку заяву Володимир Зеленський зробив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Гуманітарна політика".
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Україні потрібна гарантія безпеки
Володимир Зеленський зазначив: Україні потрібно "орієнтовно 10 – 15 років гарантій забезпеченості стабільним газопостачанням для населення". Усе тому, що обсягів видобутку українського газу недостатньо.
Газопостачання – це левова частка держбюджету, яку Україна отримує за транзит. Якщо зникнуть ці 2 мільярди гривень, їх доведеться звідкись компенсувати.
Два мільярди – а частину цих грошей ми витрачаємо і на інфраструктуру, і на нашу армію, і на зміну енергетичної інфраструктури України. Звідки брати ці гроші?
– риторично спитав глава держави.
За словами Зеленського, у контексті російської труби важлива і тема ціни на газ. Оскільки ввели річні пакети по 8 гривень за кубометр, держава має гарантувати, що ціна не змінюватиметься. У разі ж, якщо газопостачання зупиниться – що робити зі збільшенням платіжок.
З Меркель різні погляди
Зеленський коротко обмовився про розбіжності в поглядах на "Північний потік-2" із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Напередодні він провів із нею 4-годинні переговори.
Так, у нас різні погляди щодо "Північного потоку", проте я вважаю, що ми навели багато аргументів ... Буде зустріч канцлера з президентом Байденом, і там обговорюватимуть, що несе "Північний потік-2", що він принесе Європі і що він принесе окремо Україні…
– сказав Зеленський.
Він зазначив: говоритиме із главою США про те, як гарантувати Україні безпеку.
Коротко про "Північний потік-2"
- "Північний потік-2" будує Росія, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України. Від цього наша держава втрачатиме мільярди доларів заробітку.
- Зацікавлена сторона будівництва – Німеччина, вона вкладала свої гроші у цей трубопровід.
- Втім, проти такого проєкту тривалий час були США: саме їхні санкції спиняли прокладання трубопроводу.
- У 2021 році США зняли санкції, які на думку Джозефа Байдена "погіршували стосунки з Європою". Прокладання відновилося.
- ЗМІ повідомляють, що німецький уряд розробив варіанти компенсації Україні, якщо вона втратить роль транзитера газу.