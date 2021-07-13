Внутрішнього газу, який має Україна, не вистачатиме. Таку заяву Володимир Зеленський зробив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Гуманітарна політика".

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Україні потрібна гарантія безпеки

Володимир Зеленський зазначив: Україні потрібно "орієнтовно 10 – 15 років гарантій забезпеченості стабільним газопостачанням для населення". Усе тому, що обсягів видобутку українського газу недостатньо.

Газопостачання – це левова частка держбюджету, яку Україна отримує за транзит. Якщо зникнуть ці 2 мільярди гривень, їх доведеться звідкись компенсувати.

Два мільярди – а частину цих грошей ми витрачаємо і на інфраструктуру, і на нашу армію, і на зміну енергетичної інфраструктури України. Звідки брати ці гроші?

– риторично спитав глава держави.

За словами Зеленського, у контексті російської труби важлива і тема ціни на газ. Оскільки ввели річні пакети по 8 гривень за кубометр, держава має гарантувати, що ціна не змінюватиметься. У разі ж, якщо газопостачання зупиниться – що робити зі збільшенням платіжок.

З Меркель різні погляди

Зеленський коротко обмовився про розбіжності в поглядах на "Північний потік-2" із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Напередодні він провів із нею 4-годинні переговори.

Так, у нас різні погляди щодо "Північного потоку", проте я вважаю, що ми навели багато аргументів ... Буде зустріч канцлера з президентом Байденом, і там обговорюватимуть, що несе "Північний потік-2", що він принесе Європі і що він принесе окремо Україні…

– сказав Зеленський.

Він зазначив: говоритиме із главою США про те, як гарантувати Україні безпеку.

Коротко про "Північний потік-2"