Зеленський планує звільнити голову НБУ, Єрмак шукає заміну, – Bloomberg

Президент Володимир Зеленський хоче звільнити голову Національного Банку Кирила Шевченка, оскільки незадоволений його роботою. Про це повідомило видання Bloomberg, посилаючись на три джерела, котрі знайомі з планами президента.

Чому Шевченка хочуть звільнити

Джерела видання Bloomberg зазначають декілька причин, через які Шевченку може загрожувати відставка, зокрема:

президент не задоволений роботою Шевченка,

у очільника НБУ склалися погані відносини з кількома топ-співробітниками регулятора, що призвело до хвилі відставок, яка "обурила західних донорів, включаючи МВФ".

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Пошуки заміни Шевченку

, що 30 червня 2021 року в НБУ повним складом подав заяви на звільнення Департамент ліцензування . Згодом, до них приєднались очільник департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук та керівник департаменту супроводу кредитів Олег Новаковський

Зеленський перед тим, як запропонувати Раді звільнити Шевченка, хоче знайти йому заміну, зауважують у Bloomberg. За словами джерела видання, пошуком кандидатів займається керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Проте поки не ясно, коли процес буде завершено.

В ОП заперечують відставку Шевченка

В Офісі Президента інформацію про можливу відставку Шевченко назвали "чутками" та додали, що буде лише офіційна позиція, якщо буде якесь рішення щодо заміни Шевченка.

Зауважимо, що чутки про можливу відставку Шевченка почали ширитись у ЗМІ ще у двадцятих числах липня. Тоді радник Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в коментарі, який ОП надав 24 каналу, розповів, що інформація про підготовку відставки керівника НБУ не відповідає дійсності.

Детальніше про це У Зеленського прокоментували інформацію про близьку відставку Шевченка з НБУ

Реакція НБУ на чутки про відставку Шевченка

У НБУ заявили, що у Шевченка "попереду багато важливих завдань", над виконанням яких команда "продовжує працювати".

Чутки про відставку Шевченка: коротко

Британське видання Financial Times, посилаючись на два наближених джерела до президента 20 липня висунуло припущення, що очільнику НБУ може загрожувати відставка.

Видання "Економічна правда" 26 липня з посиланням на власні джерела написало, що в ОП розглядають можливість звільнення Шевченка.

Серед основних причин відставки називали: провал перемовин з МВФ, бажання очільника ОП Андрія Єрмака змінити голову "Ощадбанку", ліцензування банків (погодження продажу української "дочки" російського "Сбербанку").

Устенко 26 липня у коментарі 24 каналу відповів, що чутки про можливу відставку Шевченка не відповідають дійсності, а критика очільника НБУ – не обґрунтована.

Після появи новини про можливе звільнення голови НБУ українські облігації подешевшали. Так, дохідність доларових бондів з терміном погашення у 2033 році зросла на 18 базисних пунктирів, відмічають у Bloomberg.