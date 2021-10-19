Чому Шевченка хочуть звільнити

Джерела видання Bloomberg зазначають декілька причин, через які Шевченку може загрожувати відставка, зокрема:

президент не задоволений роботою Шевченка,

у очільника НБУ склалися погані відносини з кількома топ-співробітниками регулятора, що призвело до хвилі відставок, яка "обурила західних донорів, включаючи МВФ".

Читайте також Скільки грошей українці тримають "під матрацами": голова НБУ назвав суму

Нагадаємо, що 30 червня 2021 року в НБУ повним складом подав заяви на звільнення Департамент ліцензування. Згодом, до них приєднались очільник департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук та керівник департаменту супроводу кредитів Олег Новаковський.

Пошуки заміни Шевченку

Зеленський перед тим, як запропонувати Раді звільнити Шевченка, хоче знайти йому заміну, зауважують у Bloomberg. За словами джерела видання, пошуком кандидатів займається керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Проте поки не ясно, коли процес буде завершено.

В ОП заперечують відставку Шевченка

В Офісі Президента інформацію про можливу відставку Шевченко назвали "чутками" та додали, що буде лише офіційна позиція, якщо буде якесь рішення щодо заміни Шевченка.

Зауважимо, що чутки про можливу відставку Шевченка почали ширитись у ЗМІ ще у двадцятих числах липня. Тоді радник Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко в коментарі, який ОП надав 24 каналу, розповів, що інформація про підготовку відставки керівника НБУ не відповідає дійсності.

Детальніше про це У Зеленського прокоментували інформацію про близьку відставку Шевченка з НБУ

Реакція НБУ на чутки про відставку Шевченка

У НБУ заявили, що у Шевченка "попереду багато важливих завдань", над виконанням яких команда "продовжує працювати".